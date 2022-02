Linda Evangelista fue una cotizada modelo en la década de los 90. Su elegancia, facciones y espectacular figura hicieron que fuera convocada a importantes pasarelas y sesiones fotográficas, convirtiéndose, junto a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle Macpherson y Christy Turlington, en una de las pocas supermodelos que cambiaron el rostro de la moda.

Si bien, deslumbró por más de una década a todos cuando se imponía en los desfiles, poco a poco sus apariciones comenzaron a disminuir hasta el punto de perder su rastro. No fue hasta el año 2018 que se tuvo noticias de ella gracias a una entrevista que dio al diario canadiense Vancouver Sun; a diferencia de las anteriores conversaciones que tuvo con los medios, donde se dejaba tomar fotografías, en esta oportunidad no permitió que se le saque ninguna instantánea.

“Si no tienes el aspecto que tenías cuando eras joven, no estás bien. Si intentas hacer algo para tenerlo, te dicen que estás tratando de parecer joven. Se mire por donde se mire, no hay forma de ganar”, señaló. Incluso reveló que cuando subía fotografías a sus redes sociales, de inmediato le preguntaban si estaba enferma. Ahí quedó el tema.

Sin embargo, en una nueva entrevista que dio a la revista People, la canadiense contó el drama que vivió tras haberse sometido a un procedimiento estético del que asegura la dejó “deformada” y que la llevó ni a querer mirarse al espejo. Ahora, ella ha aprendido a aceptarse tal y como es, por eso regresó. A continuación, su historia.

Linda Evangelista decidió dejar de lado la vergüenza y aceptar su cuerpo (Foto: People)

LA CIRUGÍA QUE CAMBIÓ LA VIDA DE LINDA EVANGELISTA

Fue en septiembre de 2021 que Linda Evangelista, haciendo uso de su cuenta de Instagram, contó por primera vez todo el calvario que cambió por completo su vida tras haberse sometido al CoolSculpting para eliminar grasa de su cuerpo, pero los resultados no fueron los esperados y, por el contrario, desarrolló hiperplasia adiposa paradójica (PHA) que la dejó “deformada”. Esto le impidió volver a las pasarelas y hundirla en una profunda depresión.

Linda Evangelista, portavoz de MAC AIDS Fund, durante una función benéfica Viva Glam Lipstick en Mumbai, en octubre de 2005. El 100% de las ventas de la barra de labios se donó a organizaciones y personas que viven con el VIH/SIDA (Foto: Indranil Mukherjee / AFP)

Cuando se sometió a la Criolipólisis

La supermodelo de 56 años contó todo su drama a People, revista que tituló el artículo: “La pesadilla de mi procedimiento cosmético”.

Transcurría 2015 cuando Linda Evangelista decidió someterse al CoolSculpting, para ello requería siete sesiones de lipoescultura con el fin de enfriar la grasa corporal que debía eliminar. Pero tras el procedimiento, tres meses después, su cuerpo comenzó a cambiar, no con los resultados que esperaba, sino todo lo contrario, pues le salieron bultos en la barbilla, los muslos y zona del sujetador.

Linda Evangelista llega a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington el 3 de mayo de 2014 (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

Un daño irreversible

En un inicio pensó que estaba haciendo algo mal y decidió hacer diera y más ejercicios. “Llegué a no comer nada. Creí que estaba perdiendo la cabeza”, señaló. Un año después fue al médico, quien le dijo que el tratamiento tuvo un efecto secundario peligroso en ella. Fue así que le diagnosticaron hiperplasia adiposa paradójica (PAH), el cual era irreversible y provocaba que la congelación del tejido graso se engrose dejándola “permanentemente deformada” y “brutalmente desfigurada”.

“Yo amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido. No puedo vivir así nunca más, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo en este dolor durante más tiempo. Estoy decidida a hablar”, señaló.

Linda Evangelista mostrando las protuberancias que le salió en el cuerpo tras el procedimiento estético al que se sometió en 2015 (Foto: People)

Demanda a la compañía

Linda Evangelista demandó a la compañía Zeltiq Aesthetics, donde se realizó el procedimiento criolipólisis médica, luego de haberle reclamado por los efectos que tuvo en ella. Según contó que le ofrecieron pagarle una liposucción a cambio de firmar un contrato de confidencialidad; es decir, su silencio. Ella lo rechazó.

Se somete a otros procedimientos, pero fue en vano

La canadiense se sometió en junio de 2016 a su primera liposucción y 13 meses después a otra, pero estas no le ayudaron en nada, pues los bultos se habían endurecido. “No podía llevar un vestido si no llevaba una faja, me haría rozaduras hasta el punto de llegar a sangrar. Porque no es como grasa blandita rozándose, es grasa dura”.

Linda Evangelista posa para los fotógrafos fuera del Museo de Historia Natural de Londres, 18 de septiembre de 2005, para inaugurar la Semana de la Moda de Londres (Foto: John D Mchugh / AFP)

Linda Evangelista acepta su nuevo cuerpo

Tras haber reconocido que ya nada iba a ser igual, se deprimió y no se dejó ver por varios años hasta que este 2022 decidió aceptar que su cuerpo ya no era el mismo tras le intervención. Fue así que dejó de lado la vergüenza y fue fotografiada por la revista People.

“Ya no puedo vivir así, escondiéndome y sintiendo vergüenza. Ya no podía vivir con este dolor. Finalmente estoy dispuesta a hablar. Ya no me voy a esconder nunca más”, indicó.

En las fotos de la revista, la top model muestra las huellas que le dejó el procedimiento estético como las protuberancias que ahora tiene.

Asimismo, cuestionó los estándares de belleza a los que están sometidos todas las mujeres. “¿Por qué sentimos la necesidad de hacerle eso a nuestros cuerpos? Siempre supe que envejecería y sé que hay cosas por las que un cuerpo tiene que pasar. Pero jamás pensé que acabaría viéndome así. No he terminado de contar mi historia y voy a continuar compartiendo mi experiencia para deshacerme de la vergüenza, aprender a quererme de nuevo y poder ayudar a otros en el proceso”.