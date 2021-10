Cuando se piensa en grandes futbolistas, el nombre de Cristiano Ronaldo aparece instantáneamente, y es que el portugues ha desarrollado una exitosa carrera que empezó en el Andorinha Sport Club cuando tenía solo seis años. Actualmente CR7 viste los colores del Manchester United (Inglaterra), tras abandonar el Juventus (Italia) el pasado agosto.

Ronaldo no solo se caracteriza por ser uno de los mejores jugadores del mundo, sino también por su grandiosa faceta como padre. Quienes siguen al ‘Bicho’ saben que su número cabalístico es el 7, por esta razón lo lleva en la parte posterior de sus camisetas, pero eso no es todo, Cristiano espera tener esa misma cantidad de hijos y va por buen camino.

El deportista de 36 años es padre de cuatro pequeños y, recientemente, anunció que junto a Georgina Rodríguez esperan el quinto. El nombre de su primer descendiente es Cristiano Ronaldo Jr., un niño de 11 años que causó gran revuelo con su nacimiento y, al parecer, espera seguir los pasos del astro portugués.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aumentan el número su familia (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

¿QUIÉN ES CRISTIANO RONALDO JR?

El 17 de junio de 2010 nació el primogénito de ‘Míster Champions’, Cristiano Ronaldo Jr., representando un gran suceso al desconocerse la identidad de su progenitora. Fue el mismo futbolista quien comunicó la noticia tras la eliminación de Portugal, por la selección española, en la Copa Mundial Sudáfrica 2010.

“Es con gran alegría y emoción que informo que me he convertido en padre de un niño. Como acordamos con su madre, quien prefiere mantener su identidad secreta, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva”, declaró Ronaldo ese año.

QUIERE SER FUTBOLISTA

Al igual que CR7, el menor tiene talento en los pies y no por gusto acaba de fichar por las categorías inferiores del club de su padre; sin embargo, ‘El Bicho’ no quiere presionarlo y, aunque considera que su pupilo tiene talento, prefiere que vea el deporte como un pasatiempo y no un trabajo, al menos por ahora:

“Tiene potencial, es grande, es rápido y dribla bien, pero eso no lo es todo. Esto requiere mucha dedicación y trabajo duro. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría que lo fuese... claro que sí. Sin embargo, quiero lo mejor para él, sea futbolista o médico”.

Así mismo, Ronaldo expresó que suele controlar la alimentación de su hijo, especialmente después del entrenamiento. “Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta [...] Le digo que después de hacer cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene diez años”, continuó.

Cristiano Ronaldo Jr. nació el 17 de junio de 2010 y tiene 11 años (Foto: Cristiano / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE LA MADRE BIOLÓGICA DE CRISTIANO RONALDO JR.?

Al anunciar el nacimiento de su primer hijo, las especulaciones y comentarios no se hicieron esperar. Un medio británico, famoso por ser sensacionalista, el Sunday Mirror, publicó que la mamá de Cristiano Ronaldo Jr. sería una mesera estadounidense que había tenido una aventura de una sola noche con el futbolista. Según versiones recogidas por el diario, Ronaldo fue quien se acercó a la joven.

Pero el Sunday Mirror luego volvió a sacar otra información, señalando que se trataba de una estudiante británica que había recibido 10 millones de libras por parte del futbolista para que le diera la custodia total sobre el niño y no hiciera pública su identidad. Otros medios han especulado que la mujer, tras confirmar la paternidad de Ronaldo, habría recibido 10 millones de dólares.

“Cuando Cristiano (Jr) crezca, siempre le voy a decir la verdad, porque lo merece, porque es mi hijo, pero no lo voy a decir porque la gente quiere que lo diga”, fue lo que señaló Ronaldo en su película biográfica. Hasta la actualidad, no se ha pronunciado sobre el tema de su primer hijo.