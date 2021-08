¿Final feliz? Si bien la relación de Antonio Pavón con la chica reality Sheyla Rojas, no funcionó, hoy en día el torero ha encontrado el amor al lado Joi Sánchez, una modelo con la que está comprometido en matrimonio y que él ha calificado con la “mujer de su vida”. Su historia de amor no ha sido del todo fácil, han sabido superar obstáculos y apuntan a ser felices. Entérate más.

Antonio Pavón, quien ahora se encarga de la crianza de su hijo Antoñito, debido a que la madre del pequeño, Sheyla Rojas, ahora radica en México y fue criticada por dejar a su hijo en Lima. Su novia, al respecto, no ha dudado en darle su apoyo y juntos recogieron al pequeño, que ahora vive en España.

¿CÓMO ES LA HISTORIA DE AMOR ENTRE ANTONIO PAVÓN Y JOI SÁNCHEZ?

Antonio Pavón, de España, y la trujillana Joi Sánchez dieron a conocer su relación en 2020, pero al parecer se habría iniciado en el 2018. Ella es modelo y promotora del cuidado del cuerpo y de la salud.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La pareja se habría conocido en 2015 y habría iniciado el romance tres años después, luego de que Antonio Pavón llegara a su natal España en 2019 tras ser tildado de racista por llamar ‘india marginal’ a una usuaria de redes sociales.

Pavón y Sánchez, sin embargo, en un inicio no hicieron público su romance, hasta mucho después de que el torero entrara al reality “Supervivientes 2020”.

PEDIDA DE MANO

La pareja trató que el romance pasara desapercibido, pero finalmente en setiembre de 2020 se comprometieron.

El español sorprendió a su pareja entregándole el anillo de compromiso en alta mar, mientras celebraban el cumpleaños número 28 de la joven Joi Sánchez, en presencia de amigos y familiares, en Costa del Sol.

“Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, sostuvo torero en esa ocasión.

La joven modelo, emocionada, se mostró en sus rede sociales y no dudó en lucir su anillo de compromiso. “No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Mis 28, mi mejor regalo de cumpleaños (imagen de un anillo). Gracias Dios por todo lo que me das. Me gustaría compartir este momento con mi mami, pero sé que ella a distancia me da su bendición, mi felicidad es su felicidad”, dijo Joi Sánchez en Instagram.

SEPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN

En noviembre de 2020, meses después de proponerle matrimonio, Antonio Pavón fue descubierto siéndole infiel a su prometida Joi Sánchez en el reality español ‘Casa Fuerte’, donde fue captado en situaciones comprometedoras con su compañera de programa.

El torero, que llevaba dos meses encerrado en la casa, fue grabado mientras estaba en el baño con Samira. En las imágenes, se ve cómo ella sale y luego él la sigue con poca ropa. Finalmente, ambos se meten a la cama desatando gran controversia. La modelo vio las imágenes de la traición en medio de lágrimas. El torero le pidió disculpas a su novia. Sin embargo, esto provocó la separación de la pareja.

En marzo de 2021, la pareja colocó una imagen dándose un beso, evidenciando una reconciliación, dando una nueva oportunidad al amor.