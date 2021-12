El presidente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, se pronunció este lunes sobre los dictámenes aprobados en el Congreso de la República, que plantean ampliar por dos años el plazo a universidades con licencia denegada y cambiar la forma en que se nombra el directorio de la Sunedu.

En primer lugar, Zegarra indicó que en el Perú existían 154 universidades y luego del proceso de licenciamiento 94 de ellas cumplieron con todas las condiciones básicas de calidad. “Lamentablemente 51 de estas, incluidas escuelas de postgrado, no cumplieron con estas condiciones básicas de calidad”, dijo en RPP.

Zegarra subrayó que la Sunedu “no cierra universidades” sino que autoriza su funcionamiento siempre y cuando cumplan las referidas condiciones básicas de calidad. Según aseguró, las universidades han tenido un tiempo largo de adecuación para este proceso, hasta dos años y medio para llegar a tener esta condición de denegatoria. En ese tiempo, indicó, han podido presentar subsanar las observaciones.

Sobre los proyectos aprobados en la Comisión de Educación, Zegarra dijo que ampliar el plazo es redundante porque la Sunedu dispone que las universidades con licencia denegada elaboren un plan de cese progresivo y ordenado de dos años, tiempo en el que se garantiza que los estudiantes puedan trasladarse a otras universidades que sí estén licenciadas.

Mencionó que algunas casas de estudios podían presentar la ampliación del plan de cese hasta por tres años más e incluso podían solicitar su reingreso al sistema, pero con el nuevo modelo. “Ese nuevo modelo esta siendo aplicado por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica”, puso como ejemplo.

Respecto al segundo dictamen relacionado a una nueva conformación del consejo directivo de la Sunedu, Zegarra señaló que la actual conformación “es plural” porque sus cinco miembros son elegidos por concurso público (deben ser profesores principales, tener experiencia mínima de 10 años y ser doctores en la especialidad).

“Dos de ellos pueden venir de las universidades públicas y un profesional de las universidades privadas, otro que viene de las fuentes de investigación de las universidades y otro proveniente del sistema regulatorio administrativo del Estado”, detalló.

“Lo que están planteando (en el Congreso) es que sean representantes elegidos por rectores de universidades públicas y privadas. La representación supone una pérdida de la autonomía en el ejercicio de sus decisiones, entonces se convierten en reguladores y eso es ser juez y parte”, consideró.

Pronunciamiento del Minedu “es ambiguo”

En la víspera, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el Minedu señaló que el sector defiende la autonomía de la Sunedu pero que habían aspectos por mejorar respecto a la entidad. “Defendemos autonomía de Sunedu, sin embargo, señalamos con transparencia que hay aspectos que la reforma que necesitan ser mejorados”, se lee.

“El pronunciamiento que ha tenido el Ministerio de Educación en realidad es ambiguo, creo que pudo ser más contundente de defensa de la reforma universitaria y también de la reforma que la Sunedu esta haciendo en el sistema universitario, eso nos hubiera gustado”, señala Zegarra.

Respecto a la postura de la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, comentó que la ha escuchado y que ella esta de acuerdo “que el Estado esta a favor de la reforma universitaria y desea impulsarla, y esa es una diferencia un poquito interesante”.

Zegarra calificó de excelentes las relaciones que tuvo con los exministros Ricardo Cuenta y Juan Cadillo de la actual gestión. “Con este ministro (Carlos Gallardo) hemos tenido una sola oportunidad de conversar, no precisamente para la mejora de los proyectos que el ministerio piensa impulsar y manteniendo nuestra autonomía”, contó.

Finalmente el funcionario lamentó el desempeño de la Comisión de Educación donde se aprobaron los proyectos en cuestión. “Fue muy lamentable el espectáculo que dio esta comisión, no se entendían criterios de mejora de calidad o de mejora de la universidad sino que se establecieron críticas y adjetivaciones (...) un congresista dijo que había maletines que llegaban a la Sunedu, yo me imagino que él tiene conocimiento que se hicieron maletines, pero se quedó en el camino porque a la Sunedu no llegó”, aseveró.

