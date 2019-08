Tilsa sobre supuesto video íntimo de Yahaira: "Ojalá que el video que he visto no lo vea Jefferson Farfán" | VIDEO

Preocupación en la farándula. En las últimas horas, los usuarios de las redes sociales vienen difundiendo un supuesto video íntimo de Yahaira Plascencia junto a su ex pareja, Coto Hernández. La ex enamorada del jugador de la selección peruana, Jefferson Farfán vive unos días de terror.

Por ello, la ex modelo y conductora de televisión, Tilsa Lozano, se refirió al tema y dijo que es mejor que la 'Foquita' no vea el video que ella ya ha podido observar a través de su celular. "En todo caso, ojalá que el video que yo he visto no lo vea Jefferson (Farfán)”, indicó en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Lozano habló sobre la cantante de salsa y dijo que si el video realmente le pertenece y sale a la luz, afectaría el romance que mantiene con el jugador del Lokomotiv. "Se le va a caer la careta por segunda vez", agregó en sus declaraciones.

