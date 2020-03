Tilsa Lozano desaprobó los duros calificativos que usó Ricardo Zúñiga, más conocido como ‘Zorro Zupe’, contra Mirella, la madre de Camilita, la niña que fue violada y asesinada en Independencia.

La modelo sostuvo que las palabras que usó el Zorro Zupe no fueron las indicadas; sin embargo, señaló que “errores cometemos todos”.

“He hablado con él hace menos de una hora, y es lamentable la situación. Creo que errores cometemos todos, y en realidad tal vez no fue la forma indicada de decir algo así, no me quiero ir de boca, pero tal vez no fueron las palabras indicadas”, dijo Tilsa Lozano en conversación con la prensa.

Asimismo, Lozano se animó a contar el consejo que le dio al expresentador de “Válgame” tras su salida de Latina.

“Comprendo lo que sintió y pensó, pero creo que cuando uno está en televisión, tiene que medirse. Llorando no está, pero es duro, hemos conversado y ya le expliqué, la televisión es así, hoy estás arriba, mañana estás abajo”, agregó.