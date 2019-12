Tilsa Lozano asistió al programa “El show después del show” y aclaró la polémica en torno a unos presuntos encuentros con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. La presentadora aseguró que lo dicho por su exestilista, Daniel Bernal.

Recordemos que el exestilista de Tilsa Lozano contó, mediante audios a Rodrigo González ‘Peluchín’, que la modelo y el exjugador de fútbol no habían perdido contacto durante estos años.

En entrevista con Ethel Pozo, la integrante del jurado de “El dúo perfecto” aseguró que no mantiene ningún tipo de comunicación con el exfutbolista.

“Lo único que voy a decir es que no tengo ningún tipo de comunicación con él hace más de 4 o 5 años. Él tiene su familia, yo tengo a mis hijos. Darles tranquilidad a todos con que no ha pasado nada”, contó TIlsa Lozano.

Asimismo, TIlsa dijo que no le responderá a Daniel Bernal porque lo consideró un amigo y que ella “no juega así”.

“Yo a él (Diego Bernal) no lo voy a mencionar. Ha sido muy amigo mío. No es la primera vez que me pasa, anteriormente también me ha pasado con personas que me han hecho eso. Me parece que es desleal. Lo quise mucho”, contó la modelo.

“Lo único que le puedo decir es que fue muy amigo mío y que yo no juego así. Si me peleo contigo mañana no voy a salir a difamarte”, añadió.

