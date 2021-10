Un profesor universitario provocó un masivo rechazo por exigirle a sus alumnos provincianos que se esfuercen por hablar como los limeños y así sus padres se puedan sentir “orgullosos” de ellos. En las redes sociales han calificado la actitud de ese docente como un claro acto de racismo.

Como se puede apreciar en el video viral de TikTok, uno de los estudiantes tomó la palabra en la sesión virtual que estaban llevando a cabo. Le pidió al profesor si se pueden juntar entre alumnos para hacer un trabajo grupal y el maestro aceptó.

Fue entonces que el docente universitario aprovechó la ocasión para felicitar la forma de hablar de un alumno apellidado Dulanto y exhortó a los estudiantes provincianos a que traten de imitarlo. “Traten de hablar, sobre todo los que vienen de provincia o los que están en provincia, traten de hablar como Dulanto, así rápido”, mencionó el profesor.

“No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan como Dulanto sus padres van a estar orgullosos, va a parecer que ya estuvieron en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, sentenció el polémico docente.

Como era de esperarse, cuando este video llegó a las redes sociales de inmediato provocó una ola de críticas contra el maestro, a quien han acusado de racismo. Hay un usuario que asegura que el profesor es un ingeniero de una conocida y prestigiosa universidad de la capital.

¿De dónde salen estos profesores? Son de terror. pic.twitter.com/TJiAQoNUaA — Daniel M. (@perrocalato_) October 7, 2021

