El cantante canadiense The Weeknd estrenó este viernes 20 de marzo “After Hours”, su primer álbum en cuatro años. Un disco especial que viene promocionando desde fines de 2019.

“After Hours” está compuesto por un total de 14 canciones que muestran la evolución del cantante que juega con sonidos pop y del Rhythm and blues (R&B). Tiene una duración de 56 minutos.

Además, el disco de la expareja de Bella Hadid incluye colaboraciones de Kevin Parker de Tame Impala, Daniel Lopatiny de Onehtrix Point Never y Metro Boomin.

Cabe precisar que, hace casi exactamente un mes, The Weeknd compartió en las redes sociales la canción principal del álbum con el mismo nombre y reveló la portada del álbum y la fecha de lanzamiento.

A través de Twitter, diversos usuarios han manifestados que las canciones que presenta The Weeknd en “After Hours” están inspiradas en el fin de su romance con la súper modelo Bella Hadid.

“Bella Hadid gracias por romperle el corazón a The Weeknd”, “A Bella Hadid le dedican un álbum completo y a mí me dedican puras canciones tóxicas”, “Qué pena que Bella Hadid le haya Roto el corazón a The Weeknd”, son algunos comentarios que se leen en Twitter.

Por otro lado, The Weeknd, recientemente hizo su debut en el cine en “Uncut Gems”, protagonizada por Adam Sandler , en la que interpretó a sí mismo y realizó su famosa canción “The Morning”.

Bella Hadid gracias por romperle el corazón a The Weeknd. #AfterHours pic.twitter.com/x1rvreUNmQ — ً (@tesfajane) March 20, 2020

Cada que sale un disco de Abel



Todos: omgg habla de bella hadid



Bella hadid: pic.twitter.com/hQIZbuxhYt — Leslie (@lesliegarzag) March 20, 2020