“The Irishman” estrenará en Netflix un mes después de su debut en cines de Estados Unidos | VIDEO

Un anuncio en Twitter con la voz de Joe Pesci advirtiendo de que "no te puedes perder la gran película" ha desvelado que Netflix tendrá disponible a partir del 27 de noviembre la nueva película de Martin Scorsese "The Irishman", que se estrenará en las salas de EEUU el 1 de noviembre.

El anuncio, de apenas nueve segundos de duración y colgado en la cuenta de la película en dicha red social, es un breve mensaje con la voz en off del actor Joe Pesci anunciando el estreno de la cinta enmarcado en dos fechas: el 1 de noviembre en "cines selectos" y a la plataforma el 27 del mismo mes.

Would you like to be a part of this history?

The Irishman, in theaters beginning November 1st and on Netflix November 27th. pic.twitter.com/896Y3rMay1

— The Irishman (@TheIrishmanFilm) August 27, 2019