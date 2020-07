Thalía fue una de invitadas por Leslie Shaw a participar en su tema “Estoy soltera”, junto con la colombiana Farina. La canción se ha convertido en un éxito y el video del mismo ya superó los 17 millones de reproducciones en YouTube. Pero lucir como una verdadera ‘bomba sexy’ es sacrificado y la mexicana lo sabe muy bien.

Es así que en su cuenta de Instagram compartió un clip en el que se puede ver cómo logró la ‘cintura de avispa’ con la que aparece en la producción audiovisual del tema. En las imágenes, se puede ver a Thalía siendo atendida por cinco personas para lograr que le ajuste el traje que usó en uno de los sets de grabación.

“¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredará y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto ‘reloj de arena’ logramos el look que utilicé para en uno de los sets del video de ‘Estoy soltera’. Y ese final inesperado...¡se coló en la edición!”, escribió junto a su publicación.

Como se recuerda, tras el éxito de “Estoy soltera”, compartió hace unas semanas un video en su canal oficial de YouTube en el que contó a todos sus fanáticos cómo fue el detrás de cámaras y las anécdotas que vivió junto a Leslie Shaw y Farina.

La cantante y actriz mexicana reveló que el videoclip fue grabado en Nueva Yok, en octubre pasado. “Ella decidió enviarme la canción y cuando la escuché dije: ‘aguanta, esta canción es como un himno, hace falta este tipo de canción’. Yo dije la grabo mañana mismo. La sorpresa fue que se unió mi amada Farina”, dijo.

Además, la intérprete de “No me acuerdo” expresó la satisfacción que le dejó grabar junto a Leslie y Farina. “Si quiero decir que esta invitación que me hizo Leslie fue fantástica (...) Poderle traerle el nuevo himno femenino para todos ustedes, hecho de estas tres mujeres con tanto amor para ustedes”, terminó.

