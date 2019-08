¿Thaísa Leal en pelea con Alondra?, Gian Marco apoya a Lesi Shaw y Vivian Baella en nueva faceta en el VAR Bocón

Gian Marco la apoya

Leslie Shaw se ganó los aplausos tras cantar en la inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y ahora Gian Marco le mandó un mensaje. “Le deseo una longeva y maravillosa carrera”, escribió el cantante.





Celebran su cumplemés

La esposa de Christian Cueva, Pamela López, compartió fotos en el hospital celebrando el cumplemés de su pequeña hija, quien aún se encuentra en cuidados por haber nacido de manera prematura. “Una verdadera guerrera”, escribió Pamela.

Josimar en problemas

El artista Josimar, quien canta en todas las bodas y reuniones de los peloteros, pasa problemas familiares y acusó a su esposa de perjudicar a uno de sus hijos. Eso sí, el salsero también tiene críticos, pues dicen que tiene una relación con su bailarina. ¡Ajá!

Dedicado para sus ‘haters’

Anderson Santamaría sigue molesto por las bromas de los hinchas tras las imágenes de su ex Valeria Roggero, y realizó un duro gesto en redes sociales. En una, la gente le dijo que debería tomar mejor las cosas y no perder las formas. ¡Ja!

Mírame que soy realidad

La bella ‘Chica realidad’ hizo bulla por haber choteado al ‘Rayo’ Sandoval. Eso sí, por ahí nos cuentan que, ahora que todos saben que Shirley Arica está soltera, algunos peloteros ya le timbraron. ¡Guarda!

‘Pulpo’ se ganó los aplausos

Pese a la derrota ante César Vallejo, Pedro Gallese se ganó la admiración del público. El portero paró su calentamiento para atender a un niño que lloraba tras el arco por un autógrafo. El video se hizo viral rápidamente en redes.

Vivian ahora vuela más alto

La ‘matadorcita’ Vivian Baella dejó el vóley y ahora destaca como tripulante de aviones en una conocida aerolínea. Aunque se le extraña en las canchas, alegra que haya cumplido su sueño. ¡Bien!

¿Pelea de tigresas?

A los peruanos no se les escapa nada. Todos han notado que luego de que Alondra subió una foto con su bikini de tigresa, Thaísa Leal, ex del ‘Depredador’, no tardó en responder con un traje similar. En las redes, todos especulan que la brasileña quiso demostrar que a ella le queda mejor. ¿Será?

Flavia está de moda

Flavia Laos sigue lanzando su carrera como cantante de reggaetón y tiene la costumbre de producirse a más no poder para sus presentaciones. Ahora, la modelo, quien fue vinculada con Paolo Guerrero hace unos años, mostró su outfit en su último show. ¡Sigue así!

‘Roca’ tuvo su sorpresa

Antes de jugar en el triunfo de León sobre Guadalajara, donde volvió a las canchas tras siete meses por lesión, Pedro Aquino encontró un mensaje de su esposa en su camiseta en los vestuarios y no dudó en compartir el bonito detalle en su Instagram. Sin duda, fue su motivación.