Dicen los especialistas que conocer los rasgos de nuestra personalidad es fundamental para crecer como personas, pues mientras más nos conozcamos podremos tener una mayor autoestima y seguridad frente a la vida. De igual modo saber un poco más sobre nosotros nos ayudará a cambiar ciertas cosas que nos eviten alcanzar nuestro verdadero potencial. Por eso, te compartimos este test visual que es furor en las redes sociales, en Facebook y Twitter especialmente. A usuarios de Chile, Argentina, Estados Unidos, México y España le ha sido de gran utilidad.

Si hay una verdad que no podemos negar es que muchos de nosotros no nos conocemos a la perfección: hay muchos rasgos de nuestra personalidad que aún desconocemos. Los test son muy valiosos en ese aspecto. Y el que te traemos en esta oportunidad es muy curioso y a la vez efectivo. En la imagen viral de Facebook y Twitter, aparecen varios tipos de tazas de café. Según el modelo que elijas, podrás conocer datos ocultos de tu ser que no conocías.

Miles de internautas que creían saber todo acerca de su personalidad han quedado gratamente sorprendidos cuando descubrieron nuevos aspectos que ni ellos sospechaban. Y todo con tan solo haber elegido una de las tazas de café que aparecen en la imagen que se hizo viral en Facebook y Twitter. ¿Ya elegiste una? Bien, conoce ahora las respuestas a este test visual.

Este increíble test te ayudará a descubrir tu personalidad. (Foto: Internet)

Si te inclinaste por la taza 1 eso significa que eres una persona con mucha personalidad, tienes una gran vocación de servicio y tu ayuda es desinteresada. Destacas por tu inteligencia y cuando te embarcas en algún proyecto das todo de ti.

Si elegiste la taza 2 eso significa que eres una persona aventurera. Amas la libertad y te desagrada que te den órdenes. El orden y la planificación son lo tuyo.

Si preferiste la taza 3 eso significa que eres una persona a la que le aterra los cambios. Eres muy nostálgico, estás demasiado estacionado en el pasado. debes relajarte y mirar con optimismo el futuro.

Si te inclinaste por la taza 4 eso significa que eres una persona sobreprotectora. Siempre estás interesado en el bienestar de los demás.

Si elegiste la taza 5 eso significa que eres una persona muy sensible. Sin embargo, es necesario que aprendas a tener mayor control de tus emociones y no dejarte influenciar por lo que te dice tu corazón.

Si preferiste la taza 6 eso significa que eres una persona muy centrada y equilibrada. No te agrada los excesos ni los exhibicionismos.

