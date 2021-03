El actor Lee Min Ho tiene una legión de admiradoras en todo el planeta. El nacido en Seúl es uno de los máximos referentes de la industria de entretenimiento coreano. Desde su fantástico papel en “The king: Eternal Monarch” (su más reciente trabajo con Netflix), el artista no ha dejado de cosechar miles de seguidoras alrededor del mundo. En Chile y Argentina ya existen club de fans del afamado artista. Pero, ¿cuántas de ellas podrán resolver que les proponemos en esta nota?

El Hallyu King de los doramas forma parte de la llamada Ola Hallyu, el primer ‘boom’ de la cultura coreana a nivel mundial. Ese estatus de celebridad lo consiguió gracias a su fantástico papel en “Boys Over Flowers”, donde interpretó a Gu Jun Pyo. “City Hunter”, “The Heirs” y “Legend of the Blue Sea” son otras películas y doramas donde tuvo un destacado trabajo.

Lee Min Ho, que ha sido el rostro de muchas campañas de moda de reconocidas marcas, es uno de los actores asiáticos mejor pagados y hoy por hoy es el más popular. Así que si eres una verdadera fan de él, no te será muy difícil resolver este test. ¿Estás lista?

PREGUNTAS

¿Cuánto mide y cuál es el largo de sus piernas?

a) Mide 1.87 y sus piernas miden 1 metro con 12 cm.

b) Mide 1.87 y sus piernas miden 1 metro.

c) Mide 1.90 y sus piernas miden 1 metro con 5 cm.

d) Mide 1.90 y sus piernas miden 1 metro.

¿Cuándo fue su debut y con qué dorama?

a) En 2006 con Secret Campus.

b) En 2009 con Boys Over Flowers.

c) En 2007 con I’m Sam

d) En 2009 con City Hunter.

¿A qué quería dedicarse antes de ser actor?

a) Futbolista

b) Modelo y cantante

c) Cantante

d) Médico

¿Lo que más se le dificulta en la vida?

a) Comer sano

b) Aprenderse sus guiones

c) Deshacerse de la fama de Gu Jun Pyo

d) tener novia debido a su carrera

¿Su mejor amigo de doramas es?

a) Kim Woo Bin

b) Kim Bum

c) Park Shin Hye

d) Suzy

¿Lo más difícil de grabar Boys Over Flowers?

a) El tiempo que pasaba peinándose

b) Grabar en Nueva Caledonia por el calor

c) Aceptar la fama que vino con ese dorama que fue su ‘boom’ mundial

d) Grabar las escenas de acción

¿Quién fue su primera novia oficial?

a) Park Min Young

b) Suzy

c) Park Shin Hye

d) Kim Go Eun

¿Sus estudios son?

a) Actuación, cine y arte

b) Actuación y modelaje

c) Actuación

d) Teatro y cine

DESCUBRE QUÉ TAN FANS ERES DE LEE MIN HO

Fan leal (nivel máximo)

Este tipo de admiradoras se saben absolutamente todo del actor: su fecha y lugar de nacimiento, y hasta su tipo de sangre. No hay nada que no sepan de él. Lo han seguido desde los inicios de su carrera. Si alguien quiere saber algo de Lee Min Ho, entonces tiene que recurrir a ti.

Fan promedio (nivel superior)

Conoces todos los doramas donde ha actuado Lee Min Ho, sabes los premios que ha ganado y las mujeres con las que ha sido vinculado sentimentalmente. Sin embargo, en algo fallas: no tienes muchos datos sobre su personalidad y datos curiosos del famoso actor. Si bien para ti es un pecado mortal no ver un estreno de Lee Min Ho, lo cierto es que no eres una completa fan de él.

Fan medio (nivel aceptable)

Tienes un conocimiento limitado: puedes responder en qué doramas ha actuado Lee Min Ho, pero no recuerdas el nombre de sus personajes, los premios que ha cosechado y demás información de su exitosa carrera actoral. En otras palabras, lo sigues por los doramas en los que ha actuado, pero no eres fan de él.

Fan cero (nivel inferior)

Reconoces haberlo visto en algunos doramas en los que brilló, pero no sabes nada más de él. De hecho, es posible que hasta no recuerdes con exactitud su nombre y los papeles que ha interpretado. Te falta adquirir más conocimiento de quien es considerado el actor asiático más popular del momento.