El alcalde provincial de Condorcanqui, Héctor Requejo, informó este domingo que en la capital de esta provincia, Santa María de Nieva, “no se han reportado desastres de magnitud” hasta el momento. Esto, tras el terremoto de 7,5 grados registrado a las 5:52 a.m. de hoy por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la institución, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 98 kilómetros al este de Santa María de Nieva.

“No se han reportado desastres de magnitud hasta el momento, por la misma situación de que las viviendas no son inmensas, eso ha favorecido para que este sismo no haya afectado mucho”, señaló en RPP.

El sismo causó daños materiales en tres provincias de la región Amazonas. (Foto: Esfera Radio de Amazonas)

La autoridad indicó que viene haciendo el recuento de zonas aledañas a la capital de Nieva y que en Río Santiago, por ejemplo, todo esta tranquilo. Agregó que espera el reporte de seis centros poblados más.

Sin embargo, refirió que el sismo sí causó daños en las paredes de algunas viviendas de los centros poblados de Tayunsa.

“De algunas viviendas en los centros poblados de Tayunsa las paredes pueden haber caído, pero sin daños humanos”, mencionó. Sin embargo, refirió que no tienen un reporte oficial de la cantidad de inmuebles afectados debido a que Tayunsa esta a una hora de camino por carretera desde Santa María de Nieva.

“Tenemos fotografías de moradores, pero falta un reporte oficial, los ronderos están haciendo su trabajo, no lo puedo especificar, vamos a cuantificar y estaremos haciendo un reporte oficial, ningún herido por ahora”, dijo.

El alcalde contó también que en Santa María de Nieve las casas son de madera con calamina, acondicionados a la zona y que no tiene reporte de daños en edificios.

“Por ahora informo al Perú que si bien el epicentro ha sido muy cerca de Nieva, con un movimiento inmenso, quiero manifestar que no tenemos daños materiales ni humanos”, insistió.

Sobre el estado de las carreteras, Herrera señaló que están a la espera de reportes de los sectores, sobre todo de la ruta Bagua-Nieva, que es la zona de acceso a la ciudad. “En una media hora o una hora tendremos los actuados”, dijo.

Respecto al corte de energía eléctrica, informó que en algunas partes no hay luz porque probablemente algunos postes fueron afectados por la caída de algún árbol, por lo que Electro Oriente debe dar su reporte.

