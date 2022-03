La noche del último sábado llegó al país el primer grupo de peruanos, conformado por 13 connacionales, que logró abandonar Ucrania tras la invasión rusa. Entre ellos, Martín Mansilla Álvarez, quien mencionó que no esperaba retornar a Perú, sin embargo, por el enfrentamiento bélico no tuvo otra opción.

“Bastante dramático, una guerra es una guerra con todas sus consecuencias, muertes, bombardeos, refugios, es una cosa difícil de describir porque nunca hemos estado en una situación igual. Un país que realmente es tranquilo, muy tranquilo, de la noche a la mañana se ha visto afectado por la invasión rusa que ha traído solamente tragedia en la gente ucraniana”, comentó a Canal N a su salida del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao.

Martín Mansilla añadió que antes que estalle la guerra, él ya tenía viviendo 37 años en Ucrania junto a su esposa y tres hijos. “Yo he trabajo en diferentes partes, yo soy ingeniero aeronáutico. Yo he venido con mi familia. Han estado muy preocupados”.

“Una guerra es una guerra con todas sus consecuencias”: peruano repatriado de Ucrania contó

En otro momento, agradeció a las entidades del Estado por hacer posible que él y su familia, junto a otros peruanos, puedan regresar al país en medio de los ataques entre Rusia y Ucrania.

“Quiero agradecer de todas maneras a todas las entidades del Estado, al consulado honorario en Kiev, el señor Juan Olivas, quien hizo todo lo posible para ayudarnos. También a la Embajada peruana en Polonia, también nos recibió, nos alojó, pudimos descansar tres días porque realmente esta semana fue demasiado para nosotros. Pudimos reponernos anímicamente y después de tres días hemos estado acá. En el trayecto también nos recibió la embajadora de Perú en Holanda, gentilmente compartió momentos con nosotros”.

En otro momento, Mansilla reveló que él no tenía planeado volver a Perú, sin embargo, señaló sentirse “muy feliz” de regresar. “Muy feliz, muy feliz, este es un retorno que yo no me esperaba, pero me siento muy feliz de acuerdo a las consecuencias, al antecedente del viaje, me siento muy feliz”.

Sobre algunos peruanos que decidieron quedarse en Ucrania pese al enfrentamiento bélico, sostuvo que entiende su posición. “Sí, se han quedado muchos. Lo que pasa es una vida que se ha formado, muchos tienen todo allá, sus casas, sus hogares y es difícil dejar todo realmente, yo les entiendo. Por eso algunos han optado por quedarse, pero la situación se está tornando cada día más difícil”.

VIDEO RECOMENDADO