Teorema volverá a Perú para competir en un evento de freestyle mucho antes de lo pensado, MC chileno tomará el lugar de su compatriota Kaiser en la próxima edición de la BDM Deluxe Internacional que se realizará en Lima.

‘Teorema gracias porque a pesar de todos los factores que pasaron me dejaste ir a la FMS Internacional, ahora yo te sedo mi cupo a BDM Deluxe para que tu representes a Chile y seas el invitado especial’, anunció el mismo Kaiser en un video colgado en sus redes sociales.

Además Kaiser hizo sentir su posición ante la decisión de no permitirle a Teorema participar de la Red Bull y FMS, para él fue injusto porque se había ganado su lugar en la tarima.

‘Injustamente, a mi parecer, fue bajado de God Level All Stars y de la Red Bull Internacional, lo cual no quiere decir que no apoye a Joker, pero para mí tenía que ir Teorema porque él es el mejor representante hoy por hoy’, agregó ‘el Maldito’.

Foto: Twitter

‘Teorema va a estar e BDM Deluxe y no lo van a bajar, irá para decirle a todo el mundo porqué a ese ‘chico de Cañete’ nadie lo puede bajar’, culminó Kaiser en el video que circuló rápidamente en redes sociales.

Los participantes confirmados a BDM Deluxe son

CHUTY

TEOREMA

NEKROOS

WOLF

LETRA

YARTZI

ACERTIJO

STICK

ÉXODO LIRICAL

DARCH

DRC

ALDAIR

DRISE

B-ONE

SFJ

ANDROIDE