“Usted cuando se levanta y dice mire cómo ha cambiado el clima y de casualidad se produce un sismo entonces automáticamente lo relacionan… No existe ningún solo estudio y ninguna sola investigación que confirme que realmente hay una relación del clima con los sismos. Si no hay ningún trabajo de ese tipo entonces realmente no hay relación”, mencionó Hernando Tavera, jefe del IGP.