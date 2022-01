La prevención y preparación de las familias es clave para superar los desastres y proteger la integridad de niños pequeños, madres gestantes y personas con discapacidad.

Durante los últimos meses nuestro país se enfrentó a sismos de gran magnitud que dejaron pérdidas materiales y afectaron gravemente las vidas de las niñas, niños y adolescentes y sus respectivas familias, especialmente de las más vulnerables. El último movimiento telúrico de 5.6 grados, ocurrido el último viernes con epicentro en Lima, nos recuerda que debemos estar siempre preparados y alertas para responder de manera adecuada y evitar mayores daños.

Con la finalidad de asegurar que los niños pequeños, madres gestantes y personas con discapacidad estén protegidos dentro de su hogar y su comunidad, Save the Children brinda las siguientes recomendaciones para tener en cuenta antes, durante y después de un sismo.

ANTES:

PLANIFICAR: Reúnete con tu núcleo familiar, elaboren un plan de emergencia, designen tareas y responsabilidades y ensáyenlo juntos.

PREPARAR: Revisa tu mochila para emergencias o prepárala teniendo en cuenta las necesidades especiales de los miembros familiares. Esta no debe super los 10 kilos y debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas después del sismo. Recuerda que aún seguimos en contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo que se deben añadir equipos de protección sanitaria como mascarillas y alcohol en gel.

UBICARSE: Identificar una zona segura dentro o fuera de la casa, que todos conozcan. Desarrollar simulacros familiares para tener en cuenta el tiempo de llegada a la zona segura.

DURANTE Y DESPUÉS:

1. Conserva la calma.

2. Recuerda los cuatro NO de la evacuación: no correr, no gritar, no empujar y

no regresar.

3. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.

4. Evita hacer llamadas, utiliza mensajes de texto.

5. No uses los ascensores.

6. Si no puedes evacuar, busca un lugar seguro.

Pensando en las niñas, niños y adolescentes, Save the Children adaptó la temática de gestión del riesgo de desastre a materiales amigables para que puedan comprenderla con mayor facilidad. Estos materiales están disponibles en la web y se puede acceder a ellos mediante los vínculos indicados.

Episodio especial de la “Familia Sanito”, donde se explica cómo actuar ante una emergencia como un sismo.

Cuaderno “Todos en casa trabajamos el Plan Familiar de Emergencia”; que contiene actividades lúdicas aptas para los más pequeños, a través del cual podrán reforzar sus conocimientos para la elaboración del Plan Familiar de Emergencia.

Programa de Gestión del Riesgo de Desastres

Desde Save the Children se trabaja incansablemente por la protección de cada niña, niño y adolescente. Por ello, mediante el programa de gestión del riesgo de desastres, la organización busca que estén protegidos frente a las situaciones de emergencia o de desastres como sismos, inundaciones, sequias, etc. Actualmente tenemos las siguientes intervenciones en materia de gestión del riesgo de desastres:

Proyecto “Fortaleciendo Enfoques Inclusivos para la Gestión del Riesgo de Desastres en Lima Norte”. Este se ejecuta en los distritos de Ancón y Santa Rosa gracias al apoyo de BHA / USAID y busca alcanzar a más de 13,200 personas, incluidos 5,560 niños, niñas y adolescentes. Mediante este proyecto se fortalecen las capacidades técnicas de los municipios y comunidades; y se generan fuertes sinergias de trabajo entre ambos para potenciar la primera respuesta ante emergencias dentro de los distritos.

Proyecto “Fortaleciendo la Gestión del Riesgo de Desastres en la Mancomunidad Macrorregional Nororiente del Perú”. Se ejecuta en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto gracias al apoyo de BHA / USAID. Tiene por objetivo planificar y desarrollar los mecanismos de coordinación interregional entre los gobiernos locales para dar una respuesta integrada ante las emergencias, priorizando que las poblaciones más vulnerables reciban la atención adecuada. Beneficiará alrededor de 23,902 personas.

Respuesta Humanitaria en Amazonas. Se vienen articulando acciones de respuesta y brindando asistencia técnica al gobierno e instituciones locales en beneficio de 296 familias, entre ellos 267 niñas, niños y adolescentes damnificados por el sismo de 7.5 grados.