La periodista de DirecTV Sports y Latina Deportes, Talía Azcárate, denunció a través de su cuenta de Twitter que una socia del Club Regatas discriminó a la niñera de su hijo de dos años mientras caminaba por el área de las duchas.

Talía Azcárate indicó que la una mujer se acercó a la trabajadora del hogar y la discriminó diciéndole: “por qué hacía caminado por el club”, además, le lanzó frases racistas.

“Tengo una mezcla de impotencia/tristeza. Hoy dejé a Martin mi hijo de 2 años en el Club(Regatas)en la mañana antes de irme a trabajar con Mide que es la persona que me ayuda con el bebé y la considero parte de mi familia, a la que quiero y respeto”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Llamó golpe de 1pm a ver cómo iba todo y escucho a Mide con la voz cortada. Me cuenta que cuando estaba en las duchas de la playa 1 cambiando a Martin para ir a almorzar. Una señora se le acerca y le dice qué haces, porque lo estás cambiando si tú no eres la mamá. A lo que ella responde que se encarga de él y que no tenía por qué estar acá”, añadió.

“Mide se fue para evitar conflicto y la señora la ha perseguido diciéndole nuevamente que ella era una empleada y que le dé el número de carnet de sus “jefes” acosándola mientras ella trataba de huir de la situación, mientras mi hijo lloraba porque claramente percibía que estaban tratando mal a Mide. He volado al club para hablar con la señora que no quiso hablar con nosotros porque decía que se iba a almorzar. Y hemos dejado una denuncia en el club por discriminación y acoso”, indicó.

No tiene nada a que ver con dónde se haya dado el hecho, son situaciones que NO deberían ocurrir jamás. El cambio como sociedad empieza por cada uno de nosotros. Seamos empáticos, respetuosos y enseñémosle a nuestros hijos valores. Ese es el único camino. — Talía Azcárate (@taliaazcarate) February 17, 2022

En relación a mi última comunicación sobre un acto de discriminación a la interna del Club Regatas Lima y para evitar malas interpretaciones comunico que el Club Regatas Lima brindó en todo momento el soporte y las facilidades de acuerdo a ley para evitar que este tipo de actos — Talía Azcárate (@taliaazcarate) February 18, 2022

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez visitó el set del ‘Reventonazo de verano’ y no pudo evitar emocionarse al recordar sus inicios en la televisión. “Haber utilizado tangas, con eso hemos sacado adelante a nuestras familias y muchas veces juzgadas y señaladas, pero nadie sabe la historia de nadie”, comentó emocionada la conductora de televisión. (Fuente: América TV)