No lo puede creer. La excongresista y animadora de la farándula, Susy Díaz dio a conocer que su actual recibo de luz ha superado los 4 mil soles y se ha preocupado ya que no le está cobrando la mensualidad a sus inquilinos.

“Hay inquilinos que no pagan el alquiler, me ha venido S/ 4,600, casi me da un derrame cerebral. Me dio dolor de cabeza, me empezó a doler el cuerpo”, indicó Díaz en una conversación con Radio Capital.

Asimismo, la excongresista bromeó y fiel a su estilo agregó: “Estoy rogando a Dios que el otro mes me bajen el recibo. Lo he metido adentro de la biblia para que Dios me ayude”.

Susy Diaz señaló que ha venido investigando y viendo en las noticias que a varios usuarios a nivel nacional les está viniendo el recibo con un cargo más que supera lo que ellos han gastado durante el mes.