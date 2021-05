Un hombre identificado como Giancarlo Aguilar Gutiérrez, de 31 años de edad, fue detenido este martes por agredir a un policía y haber ordenado a su mascota, un perro de raza pitbull, que ataque a otros dos miembros de la policía en el distrito de Surquillo. Tanto el agresor como su perro fueron llevados a la comisaría de la jurisdicción.

En declaraciones al diario Trome, el policía Jorge Luis Ninasivinchi, de 50 años, contó que se encontraba estacionado entre la avenida Angamos y la calle Genaro Cobian, cerca de un grifo. En el lugar, se le acercó el muchacho junto al can para exigirle que le diera dinero, ante su negativa, el hombre procedió a golpearlo.

“Me pidió dinero y le dije que no le iba a dar. Empezó a golpearme y a dar de golpes a mi carro. Salí y le gritó a su perro que me atacara. El can se lanzó sobre mí y me mordió en varias partes del cuerpo, sobre todo en extremidades inferiores y superiores”, narró Ninasivinchi.

Al ver esta situación, un grupo de policías del Escuadrón de Emergencia Sur 1 se acercó al lugar para detener al hombre. Durante el operativo, uno de los agentes llamado Wilmer Cachique, fue mordido en el antebrazo izquierdo por el pitbull, luego de que su dueño le ordenara atacar.

El perro y su propietario fueron reducidos y llevados a la comisaría de Surquillo, mientras que los agentes agredidos fueron derivados a un hospital aledaño. Al lugar del incidente llegó un empleado del grifo cercano para relatar a los policías que, minutos previos al ataque, el mismo sujeto se robó un paquete de botellas con agua.