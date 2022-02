Agentes del Serenazgo de Surco intervinieron a un sujeto que le robó el celular a una mujer en un paradero de la Panamericana Sur. El detenido dijo que era un ladrón que había vuelto de su retiro de unos años debido a que su hermano se contagió recientemente de coronavirus (COVID-19).

De acuerdo a la Municipalidad de Surco, el sujeto -identificado como Luis Alberto Quispe Oré (25)- fue atrapado con el apoyo de inspectores de Tránsito que circulaban por la zona luego que el esposo de la víctima avisara sobre el robo.

Serenos e inspectores de Tránsito de Surco capturaron a ladrón que robó celular. Foto: Municipalidad de Surco

Su detención ocurrió a la altura de la cuadra 25 del jirón Morro Solar. Al verse rodeado por el personal municipal, el malhechor reconoció su delito y entregó el equipo móvil.

“No tengo trabajo. No me dedico a esto. Hace tiempo lo dejé, pero hace poco lo retomé porque mi hermano estaba con COVID-19 y no tengo dinero. Antes he tenido denuncias por TIC (tráfico ilícito de drogas) y robo”, contó Quispe Oré a los serenos municipales.

Al lugar, llegaron agentes de la comisaría de Sagitario para encargarse de la diligencia. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial y la víctima acudió para interponer la denuncia.

El ladrón dijo que también robaba para comprarse medicinas porque tenía un brazo mal, informó el municipio.