Luego de que dos hombres fueron grabados cuando perseguían a un vehículo en pleno movimiento por el trébol de la avenida Javier Prado, uno de los implicados dio su versión de los hechos y descartó que lo sucedido se haya tratado de un asalto o extorsión al paso.

Se trata de José Cajamarca, quien fue acusado de presuntamente haber asaltado al conductor de una lujosa camioneta, tras la viralización de unas imágenes en redes sociales. En declaraciones a 24 Horas, señaló que persiguió al vehículo porque minutos antes este lo había chocado.

“Yo regresaba con mi familia de la playa y a la altura de Javier Prado me impacta el vehículo Audi dándose a la fuga. Logro visualizarlo (en Javier Prado) y bajo de mi vehículo (lo estaciona) para hablar... me paro delante de la camioneta y le pido que baje para que vea el daño que me había hecho”, señaló José Cajamarca.

José Cajamarca agregó que el conductor de la camioneta no se detuvo; además, indicó que la otra persona registrada en el video se trata de su amigo. “Mi hijo estaba asustando y le pide a mi amigo que salga en ayuda... Yo en ningún momento he querido robar al conductor ni hacer daño a su vehículo”, agregó.

Según 24 horas, José Cajamarca no mostró alguna imagen de su unidad que acabó supuestamente siniestrada. De lado, no se pudo ubicar al chofer de la camioneta Audi.

En declaraciones para 24 Horas, esta persona señaló que persiguió al vehículo porque minutos antes lo había chocado. (Video: 24 Horas)