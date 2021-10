Un vecino del distrito de Surco terminó con un dedo fracturado de la mano izquierda, el tabique desviado, con hematomas y rasguños en los brazos tras haber sido atacado con golpes de puño y puntapiés por un fiscalizador de la Municipalidad de Surco cuando acudió a recoger su auto del depósito municipal.

Así lo denunció Julio César Mendieta en el noticiero de ATV. Él contó que el ataque ocurrió el día martes. Muy temprano estacionó su auto frente a su vivienda, lo cual reconoce que está prohibido.

A los cinco minutos apareció una grúa de la comuna y se lo llevó al depósito. Inmediatamente se dirigió a pagar la multa y de ahí, dos horas después, se fue al depósito para retirar su vehículo, contó Mendieta.

En el lugar tocó la puerta varias veces. Al final lo hizo fuerte porque creía que no escuchaban. Salió una trabajadora que lo atendió malhumorada y empezó a grabarla. Luego salió un fiscalizador, identificado posteriormente como Juan José García Gómez, quien le dijo que estaba prohibido grabar.

Este fiscalizador se va contra Mendieta, lo coge del cuello de su chompa, lo intimida y lo golpea con los puños hasta hacerle caer al suelo para después darle de puntapiés, precisó el agraviado. Todo fue grabado por otro conductor que esperaba en el frontis del depósito municipal.

Julio Mendieta declaró para ATV que lo agredieron sin motivo porque él ya había pagado la multa de S/721.90.

Sin embargo, otros testigos señalaron que Mendieta insultó al fiscalizador cuando le reclamaba que no filmara en los exteriores del local lo que motivó su violenta reacción.

Tras lo sucedido, el jefe de operaciones de Fiscalización de Surco, Ronald Rojas, informó que el trabajador acusado de la agresión ha sido separado del grupo de grúas. “Es deplorable. Rechazamos rotundamente todo tipo de agresión. El señor alcalde no hace espíritu de cuerpo. No se parcializa con una actitud así. El día de ayer fue puesto a disposición y separado del grupo de grúa. No podemos permitir por más provocación que se nos haga en el ejercicio de nuestras funciones. No podemos caer en este tipo de actitudes y conductas”, sostuvo.