Jennifer Lopez fue una de las responsables de poner la cuota musical en el entretiempo del Super Bowl 2020, donde interpretó temas como “Jenny From The Block” y “Waiting for Tonight”.

La estrella de 50 años sorprendió al público por su desenvolvimiento escénico y su prodigiosa voz, pero la sorpresa de la noche resultó ser su pequeña hija Emme, quien se encargó de entonar las primeras líneas del tema “Let’s Get Loud”.

La presentación de la hija de J.LO resultó muy comentada en redes sociales y recibió buenos comentarios por parte de los fans. El cantante Marc Anthony expresó su felicidad desde su cuenta oficial de Instagram.

“Papá está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón y yo soy para siempre tuyo”, señaló el salsero en su red social.

La publicación del intérprete puertorriqueño estuvo acompañada de una fotografía de su hija de 11 años, fruto de su exrelación sentimental con Jennifer Lopez.