Luis Miguel Delgado Aguirre denunció que sufrió el robo de más de S/25.000 luego de abordar un falso taxi en la Plaza San Martín, en Cercado de Lima, junto a un amigo, la noche del último sábado.

De acuerdo a Latina, el hombre salió de una reunión junto a su amigo y abordaron un taxi en el Centro de Lima con dirección a Carabayllo, sin embargo, el conductor de la unidad desvío su ruta.

“En lugar de que doble para Dos de Mayo a Lima Norte, se desvía a Breña. En ese momento que se desvía le reclamamos y saca un arma de fuego”, contó Luis Miguel.

Tras amenazarlos, el conductor le arrebató su celular a él y a su amigo, y les roció una sustancia que los dejó adormecidos. “Ya sentíamos adormecidas las piernas, no sentíamos fuerzas”, señaló.

Pese a sentir las piernas pesadas, Luis Miguel cuenta que su amigo -quien estaba sentado en el asiento del copiloto- logró huir. “El momento en que el carro se detiene a dos cuadras del metro de Alfonso Ugarte mi compañero aprovecha en salirse”, señaló.

Sin embargo, él no pudo escapar y se quedó en el vehículo durante nueve horas, en las que el delincuente hizo varias transacciones. “Retiro de 5 mil, 10 mil soles”, detalló.

Tras vaciar todas sus tarjetas, el malhechor abandonó a Luis Miguel en algún punto de Lima Norte. “Me cogotean, me bajan del carro como a las 8:30 a.m. o 9 a.m. Me entregan mi celular sin chip, con la pantalla rota”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

El DNI, sea electrónico o el azul, es el documento que todos los peruanos deben tener de manera obligatoria, pues nos permite identificarnos. Sin embargo, el DNIe es considerado el documento del futuro y su uso ha ido aumentando. Conoce en este video sus beneficios y cómo tramitarlo.