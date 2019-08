Stephanie Valenzuela y Andrea San Martín encienden las redes, además Jefferson Farfán demanda a Magaly Medina

‘Tefi’ está que arde

Stephanie Valenzuela, exfigura de reality y ahora cantante, cada vez que sube una foto a Instagram causa una revolución. Para muestra, un botón...

Andrea da la hora

Andrea San Martín, quien hace un tiempo fue relacionada con el exfutbolista Miguel Cevasco, está dando la hora en redes sociales como influencer. La ‘chata’ ya se alejó de los escándalos y ahora la rompe como emprendedora y dando consejos para las madres.

‘Foquita’ pide cinco palos

Jefferson Farfán demandó por la vía civil a la conductora televisiva Magaly Medina, por la suma de 5 millones de soles. Esto porque Magaly dijo que el futbolista compró un departamento para Yahaira Plasencia.

Son show y chongo

Gonzalo Núñez y Elejalder Godos son dos bravos de la radio, pero también de los chongazos. Ahora se mecharon recontrafeo por el tema de Paolo Guerrero y su no convocatoria. La cosa se puso picante en vivo, pero no pasó a mayores.

Rico para la fotito

Arroé no fue titular con Alianza Lima y recién ingresó en el segundo tiempo de lo que sería un show de Kevin Quevedo. El volante no se hace paltas y sigue chambeando fuerte para ganarse el puesto con Pablo Bengoechea. Eso sí, no se pierde una en redes sociales y nunca pierde la ocasión de meterse una rica fotito para sus fans. “Be strong”, o “sé fuerte”, puso en esta foto, que al toque se ganó sus ricos likes.

María Paula, bella y peligrosa

Se llama María Paula Buzaglo y no solo la rompe en la MMA, sino que se ha convertido en una celebridad en Instagram, donde cada vez que publica algo, la rompe. Es peruana y es una de las grandes promesas para la UFC. Con solo 19 añitos, está decidida a llegar lejos en este deporte. Desde aquí le mandamos todas las energías positivas para que siga por ese camino y pronto escuchemos su nombre también a nivel internacional.