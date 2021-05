Cada 4 de mayo de celebra el día de Star Wars. Esta saga querida por muchos tiene distintas formas de ver las entregas y las principales son en “orden cronológico”, es decir como sucede la historia en este universo y otra por el “orden de estreno” de cada película y serie.

Orden cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars: The Bad Batch (2021)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) + Temporada 2

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Orden de estreno

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

The Mandalorian (2019)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

The Mandalorian Temporada 2 (2020)

The Bad Batch (2021)

Orden Machete

Este orden es una variación y experimento de los fans, que sugieren descartar el episodio 1 porque, según ellos, no es importante dentro de las películas de Star Wars.

‘Episodio IV: Una nueva esperanza’ (1977)

‘Episodio V: El imperio contraataca’ (1980)

‘Episodio II: El ataque de los clones’ (2002)

‘Episodio III: La venganza de los Sith’ (2005)

‘Episodio VI: El retorno del Jedi’ (1983)

¿Por qué se celebra el día de Star Wars?

Para conocer el origen del Día de Star Wars debemos remontarnos a un hecho ocurrido en 1979 y que nada tiene que ver con la saga creada por George Lucas. Y es que la política británica Margaret Thatcher ganó las elecciones de su país y el diario London Evening News la felicitó usando la frase “que la fuerza esté contigo”, muy conocida en Star Wars, pero con un juego de palabras reemplazando “force” (fuerza) por “4th” porque la fecha de los comicios se celebraron el día 4, resultando la frase “que el 4 te acompañe”.

Sin embargo, fue hasta el 2008 cuando la frase fue adoptada por los fans de Star Wars en las redes sociales y comenzaron a celebrar el 4 de mayo como el día mundial de la saga. Por ello, se adaptó a “May the 4th be with you”, juego de palabras con la fecha y la famosa frase.

Desde 2019 el Día de Star Wars es reconocido oficialmente en el estado de California, gracias a que la legislatura local votó a favor de declarar el 4 de mayo como día oficial de la saga.