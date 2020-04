Pedro Aquino: “Un peruano como yo puede jugar al lado de los mejores del mundo”

Pedro Aquino, mediocampista del Club León de México, reveló que al inicio de su carrera estuvo a punto de abandonar Sporting Cristal para ir a un club interior del país.

“En el 2016 ya tenía todo listo para irme a Sport Huancayo, ya le había dicho a mi familia con gran tristeza que en Cristal no tenía oportunidad y me tenía que ir. Se frustró el pase porque mi representante pedía casa allá. No me fui y en un entrenamiento se lesionó Cazulo, el profesor Mariano me dijo que yo iba a jugar y ya no salí más”, declaró Aquino en diálogo con Movistar Deportes.

Del mismo modo, el exbajopontino admitió que la Selección Peruana tendrá una dura tarea en las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

“Yo creo que todas las Eliminatorias han sido difíciles, pero creo que está será aún más. A Perú ya no lo ven como el equipo chico, nosotros tratamos de jugar de igual a igual y no estamos desentonando. Yo creo que ya nos ganamos un respeto, tenemos plantel para competir con todos”, sostuvo.

Aquino no dudó en manifestar que los peruanos tienen las aptitudes y condiciones para billar en otras ligas del mundo: "Un peruano como yo tranquilamente puede jugar al lado de los mejores del mundo. Quizá no tuvimos el privilegio de nacer en Brasil o Francia, pero tenemos nivel. Yo creo que sí podemos dar el salto a un equipo grande”.

Por último, el volante del León esclareció que no todos los peruanos dan a conocer del todo su ‘perfomance’ dentro y fuera del campo del juego.

“Todo pasa por el profesionalismo, quizá el peruano no es como el europeo. Nos falta un poco más de disciplina y creernos un poco más. En muchos casos la disciplina no nos ha llegado y otros equipos nos ven como la ovejita negra”, sentenció.

