No queda duda que Jorge Cazulo es uno de los máximo referentes de Sporting Cristal. A la fecha, es el único futbolista que permanece en el club desde el 2012, el inicio de uno de las etapas más ganadoras del los bajopontinos en los últimos años.

Sus grandes actuaciones en el club rimense no pasaron desapercibidas. El 2012 no solo se coronó campeón con los celestes. También fue galardonado como mejor volante, mejor extranjero y jugador del año, tal vez una de sus mejores temporadas.

En una reciente entrevista realizada a través del Instagram de Sporting Cristal, el ‘Piki’ reveló que durante sus primeros años en Sporting Cristal recibió grandes propuestas de otros clubes, sin embargo, sabía que su lugar era La Florida.

“Tuve propuestas no solo en 2012 y 2013. Siempre hay dos partes. De mí parte está el hecho de sentirme feliz en el club donde estoy. Quizá hay lugares mejores en lo económico o desde la infraestructura, pero no necesariamente tiene que ser tú lugar. Me he sentido bien desde que llegué a Cristal”, comentó el mediocampista charrúa.

Finalmente, señaló que una de las personas que le enseñó el verdadero significado de lo que es Sporting Cristal fue Fernando Mellán.

“El ‘profe’ Mellán me enseñó el significado de Cristal. El primer día me dijo que llegaba a la mejor institución y que no podía pasar de largo. Eso me quedó grabado. Es uno de esos ídolos silenciosos pero que cada día construye un Sporting Cristal mejor”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Alberto Rodríguez revela que Mario Salas lo quiso en Sporting Cristal en 2018: “Hubo acercamiento”

Pedro Aquino: “Un peruano como yo puede jugar al lado de los mejores del mundo”

Paolo Guerrero confiesa que estuvo cerca de jugar en Sporting Cristal

Erick Delgado: “Si en el 2013 Mosquera mataba por mi, yo hubiera sido el arquero titular”