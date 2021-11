El tan esperado último tráiler de Spiderman No Way Home dejó ansiosos a muchos fans del superhéroe, debido a que no se mostró a Andrew Garfield y Tobey Maguire, los otros actores que dieron vida al arácnido en las sagas pasadas.

Aunque no se pudo ver a los tres Spiderman juntos, hay muchas señales que indicarían que Sony editó el tráiler para que todos no aparezcan. Los fans estudiaron cada imagen del avance y hay muchos indicios que Tobey Maguire y Tom Holland si aparecen.

Sony Brasil lo delata

El público brasileño recibió una tráiler diferente al que se mostró en inglés y español. En su avance, no se edito bien la escena donde el Hombre de Arena, el Lizard y Electro saltan en lo que sería una lucha contra tres Spiderman.

El detalla que delata una clara edición, es porque el Lizard cae sin recibir un golpe, algo que los fans interpretan como la presencia de otros dos Spiderman, pero que no aparecieron porque Sony los borró del tráiler.

Un brazo

Nuevamente una mala edición da indicios de que los tres Spiderman si estarán presentes. Un usuario de Twitter subió una imagen donde se puede un brazo con el traje de Spiderman, pero solo es eso, un brazo. El cuerpo no aparecer. Para los fans es otra mala edición realizada por Sony.

No es el traje de Tom

Esta vez no es una mala edición para borrar evidencia, sino la aparición de una imagen que quizás no debió aparecer. El traje de Spiderman de Tom Holland es muy diferente al del resto de Spiderman de sagas pasadas. En una escena del tráiler los fanáticos muestran que un Hombre Araña que aparece por unos segundos no es Tom.

