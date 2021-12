Los fanáticos esperan con ansias el estreno de “Spider-Man: No Way Home” y en muchos país la preventa ha sido todo un éxito, tanto así que ya no hay entradas para ver la película en su día de lanzamiento, por lo que los revendedores están haciendo su negocio.

La acogida de esta película es muy grande y en eBay están vendiendo las entradas a precios exorbitantes. Y es que un usuario publicó un boleto a nada menos que 25 mil dólares.

Lo sorprendente es que en poco tiempo se agotaron las entradas en la publicación y en otras listas las ofrecen en 4500 dólares y algunos hasta en 10 mil dólares.

Ciertamente los fanáticos de Spider-Man están dispuestos a pagar lo que sea para ver la película en los cines en su estreno. En el primer día de preventa, las web de los cines colapsaron en varias partes del mundo por la cantidad de gente que quería comprar una entrada.