El esperado último tráiler de “Spider-Man: No Way Home” , no mostró a los tres Spiderman, como muchos fans de Marvel esperaban, sin embargo, un error en el avance mostrado para el público de Brasil, da esperanzas de ver juntos a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Una mala edición en el tráiler mostrado para el público de Brasil muestra la escena final donde el Hombre de arena, el Lizard y Electro aparecen en lo que sería una lucha contra tres Spiderman.

ta, mas e esse cgi ali? pic.twitter.com/zKi7zEAKtl — Gamer_Br PRO (@GamerBrPRO8) November 17, 2021

Aunque no se logra ver a los tres Spiderman, el Lizard cae sin motivo alguno. Esto indicaría que en el tráiler se ocultó la aparición de los tres Spiderman, para que el misterio se mantenga hasta el día del estreno.

Otra de las pistas es que en una de las primeras fotos filtradas, los tres actores aparecen en escenarios muy parecidos a los que se muestran en el tráiler. La esperanza de los fans se mantiene.

Cuándo se estrena “Spider-Man: No Way Home”

“Spider-Man: No Way Home” será estrenada el 17 de diciembre en todo el mundo y estará disponible en cines y en Disney+. La cinta estaba prevista en ser lanzada el 16 de julio de este año, pero la fecha fue postergada por las complicaciones que hubo a causa de la pandemia.