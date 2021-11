Los fanáticos de Spiderman y de toda la saga de Marvel esperan con ansias el estreno de la película Spiderman: No Way Home, por ello, desde ya se están preguntando cuándo y dónde comprar las entradas para ver la película y poder disfrutar incluso de la preventa.

En esta nota de EL BOCÓN podrás encontrar todos los detalles de la venta de entradas y en qué cines puedes ir a verla a partir del 17 de diciembre.

¿Cuándo empieza la preventa de Spiderman: No Way Home en Perú?

Los actores Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon dieron a conocer el “Spider-Monday” a través de las redes sociales que se trata de una venta por Internet sobre las entradas. En Perú, esto inicia el lunes 29 de noviembre.

¿Cuánto cuestan las entradas para Spiderman: No Way Home?

Si bien es cierto que las diferentes empresas de cine no han informado acerca de los precios para la película Spiderman: No Way Home, se estima que el valor de las entradas se maneje entre los 28 y 31 soles para Cinemar o Cineplanet.

Además, el precio de los boletos variará según el cine y el distrito en el que se encuentre.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home en Perú

Spiderman: No Way Home se estrenará en Perú el jueves 16 de diciembre, mientras que el preestreno se dará el miércoles 15 de diciembre.

En otros países, Spiderman: No Way Home se estrena:

México: 15 de diciembre

Colombia: 15 de diciembre

Perú: 16 de diciembre

Ecuador: 16 de diciembre

España: 16 de diciembre

Argentina: 16 de diciembre

Chile: 16 de diciembre.

