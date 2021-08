Según UM- Portal Geek, Wassila Lmouaci es la mujer que grabó la copia filtrada del tráiler de “Spiderman: No Way Home”, por ende una de las principales responsables. Sin embargo, ella no fue quien filtró el material directamente a las redes.

Se trataría de una editora de efectos visuales que lleva trabajando bastante tiempo para Marvel (Ragnarok y Ant-Man & Wasp). Su nombre aparecía en la marca de agua y ese vídeo fue enviado de forma privada a un colega. De todas formas, eso NO estaba permitido.

Wassila fue desvinculada, pidió disculpas a Marvel Studios y a Kevin Feige en su cuenta de Twitter pero sus redes ya fueron dadas de baja. Posiblemente ya haya sido despedida y no vuelva a trabajar en la industria. Siendo la primera en caer luego de la filtración.

Wassila le brindó la copia del vídeo a Superhero Theorist, con quien ya tenían confianza, cuyo dueño es un insider bastante serio pero tuvo una conducta irresponsable y permitió que sus amigos cercanos vean el avance, quienes lo grabaron y lo filtraron. Por eso el vídeo es una grabación de otra grabación.

La persona detrás de Superhero Theorist perdió su trabajo, sufrió una traición de confianza por parte de sus amistades, arruinó la carrera de Wassila Lmouaci y se enfrentará a una enorme demanda que seguramente no podrá pagar.

LO MÁS LEÍDO