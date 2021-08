Nuevas imágenes promocionales de Spider-Man: No Way Home presentan a Doctor Strange y Spider-Man juntos. En las fotos se puede ver que ambos se unen mientras vuelan a través de un portal que parece estar en la ciudad de Nueva York.

El productor de cine, Kevin Feige ya confirmó que Spider-Man: No Way Home, planea estrenarse a fin de año, tendrá algunas conexiones con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

New looks at Spider-Man & Doctor Strange in promo art for #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/xMuMhD2tIe — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) August 8, 2021

Los aficionados de Spider-Man siguen esperando con ansias el estreno de Spider-Man: No Way Home este 17 de diciembre en los cines de medio mundo. No solo por ser la tercera película del superhéroe más mediático de la casa de las ideas, sino por lo que puede significar para un Universo Cinematográfico de Marvel que arranca una nueva etapa tras la Saga del Infinito.

