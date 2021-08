“Spider-Man: No Way Home” inundó la red por la filtración de un presunto tráiler de la película, donde se ha visto que más de una teoría de los seguidores se habría confirmado, como la aparición del Doctor Octopus (Alfred Molina) y el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). La tercera entrega de la saga protagonizada de Tom Holland, de esta manera, ha sido expuesta antes de su primer avance oficil y Sony y Marvel actuaron con rapidez para frenar la difusión del clip.

De ser verdadero, el primer avance del filme confirma varios de los rumores que se venían diciendo sobre lo que traería la cinta de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Lo más básico era la presencia de Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May) y Jacob Batalon (Ned), quienes ya habían estado en las anteriores entregas.

El otro personaje clave para el multiverso era Stephen Stranger, interpretado por Cumberbatch, quien aparece en el tráiler aparecido en las redes sociales durante el domingo 22 de agosto. También podría estar Electro (Jamie Foxx), según lo visto en el avance que todavía no es oficial.

Esto, además, ha dado más fuerza a las teorías de que “Spider-Man: No Way Home” incluiría a los otros protagonistas del superhéroe, quienes son Tobey Maguire y Andrew Garfield. Además de especulaciones, estas revelación también han generado diversos memes y la reacción de Sony y Marvel.

Todos los fanáticos de Marvel esperan el tráiler oficial de Spiderman 3 - “No Way Home”, sin embargo, en redes sociales se filtraron algunas imágenes de la película.

¿QUÉ HIZO MARVEL Y SONY PARA FRENAR TRÁILER FILTRADO DE “SPIDER-MAN NO WAY HOME”?

Apenas aparecieron los primeros videos del supuesto tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, la red estalló con innumerables replicaciones en redes sociales, plataformas web, entre otros espacios que comparten información sobre el MCU y los más recientes estrenos de películas de superhéroes.

Ante esto, Sony y Marvel desplegaron una estrategia para no permitir que se pueda reproducir el video por derechos de autor. “El video tiene contenido de Sony Pictures Movies & Shows, quien lo bloqueó por razones relacionadas con los derechos de autor”, se lee en los videos de YouTube.

De igual manera, en las redes sociales, se han bloqueado los post y el contenido multimedia del presunto avance de la nueva película del superhéroe arácnido. Esto ha sido tomado por muchos usuarios como una especie de confirmación de que son imágenes legítimas de la cinta.

He aquí el trailer filtrado de #SpiderManNoWayHome donde podemos ver las consecuencias del vídeo de Mysterio en la vida de Peter, así como a Dr. Strange, los posibles rayos de Electro, una granada del Duende Verde de Tobey Maguire y por supuesto al Dr. Octopus.Diciembre llega ya.

¿CUÁNDO SALDRÁ EL TRÁILER OFICIAL DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Aunque no hay una fecha oficial, se espera que el tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home” será proyectada el lunes 23 de agosto en el CinemaCon, en Las Vegas, Estados Unidos, durante la presentación de Sony Pictures. Los horarios aproximados sería a las 20:00 horas de Perú, México, Ecuador, Colombia y Panamá. Mientras que para Argentina, Brasil y Uruguay sería las 22:00 horas.

Así es como se ha estimado, porque no hay versión oficial de la proyección del tráiler, además de que no siempre se publica en la red, en simultáneo, lo que se proyecta en el CinemaCon. Por lo que los seguidores podrían esperar hasta el martes 24 de agosto para verlo en las redes sociales oficiales de Sony, Marvel y Disney.

Tom Holland y Zendaya en el set de grabaciones (Foto: GETTY IMAGES)

¿CÓMO REACCIONÓ TOM HOLLAND TRAS FILTRACIÓN DE TRÁILER DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

El actor Tom Holland se encargó de dar vida a Spider-Man a partir de 2017 y no ha estado alejado de la polémica sobre la filtración del supuesto tráiler de “Spider-Man: No Way Home” en redes sociales y portales web.

El intérprete usó sus redes para dar un mensaje sobre lo que piensa de lo que se ha visto en el avance viralizado en la red. “¡Aún no están listos!” (”You ain´t ready!) fue lo que colocó en sus Stories, lo que ocasionó más comentarios y especulaciones sobre la validez del video.

Tom Holland y su misteriosa reacción a la filtración del tráiler de “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Captura)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

La fecha oficial del estreno de la película “Spider-Man: No Way Home”, protagonizada por Tom Holland, se estrenará el viernes 17 de diciembre de 2021, de acuerdo a la información oficial de los responsables de la película.

MIRA LOS MEMES QUE DEJARON LA FILTRACIÓN DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

