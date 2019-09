Sol Pérez, exconductora de TyC Sports "saca la lengua" en Instagram y seguidores le dejan picante mensajes | VIDEO

La modelo y exconductora de Tyc Sports Argentina, Sol Pérez ha vuelto a dar qué hablar luego que publicara una historia en su cuenta de Instagram, en donde se le aprecia sacando la lengua. Ante ello, sus seguidores arrasaron en las redes y viralizaron el video rápidamente.

Sol Pérez no tiene problemas en subir a su cuenta de Instagram fotos y videos mostrando su figura, con su pose característica y la lengua afuera, que es otra de las marcas de Pérez.

Pero no todos son seguidores fieles. Los detractores de la ex chica del clima no demoraron en hacer saber su descontento y le dedicaron mensajes que ella prefiere ignorar. "Siempre, lo mismo, esa lengua chorrea grasa", fue uno de los miles de comentarios que recibió.

