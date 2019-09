​Sol Pérez deja ver más de la cuenta luego que su vestido se rompa en los Premios Martín Fierro | VIDEO

AHORA | Sol Pérez dejó ver más de la cuenta luego que su vestido se rompa en los Premios Martín Fierro, la expanelista de TyC Sports causó furor en redes sociales tras aparecer en la gala previa con un atuendo que dejaba muy poco a la imaginación.

Sol Pérez se hizo conocida como la chica del clima, luego pasó a TyC Sports y ahora, alejada de ese ambiente, sigue cautivando seguidores con sus apariciones públicas en los eventos más exclusivos de suelo albiceleste.

Sol Pérez no tiene problemas en subir a su cuenta de Instagram fotos y videos mostrando su figura, con su pose característica, la argentina es una de las figuras más buscadas en redes sociales dentro de su país, pero no todos son seguidores fieles. Los detractores de la ex chica del clima no demoraron en hacer saber su descontento luego de aparecer con un atuendo que fácilmente le podría haber jugada en contra debido a lo chico que era.