Sol Carreño se mostró a favor de que los niños regresen al colegio, apenas días después de levantada la cuarentena de más de tres meses que ordenó el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus y que provocó la suspensión de todas las actividades en el país, incluidas las clases presenciales.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la conductora de “Cuarto Poder” evidenció su postura al compartir un tuit del consultor en Educación, León Trahtemberg, quien publicó la opinión del médico estadounidense Zubin Damania, quien además es youtuber y una celebridad en Internet.

“Los niños deben volver a la escuela (Dr. Zubin Damania) Necesitamos entender que el objetivo es mitigar, no eliminar, el riesgo COVID. Y los riesgos de que los niños falten a la escuela pueden ser enormes”, escribió el educador.

Carreño se mostró de acuerdo con esta publicación y agregó que “la falta de asistencia al colegio genera daños al desarrollo integral del niño”. Asimismo, consideró que “es preciso trabajar en el plan de retorno a clases”.

Esto provocó que Sol Carreño fuera duramente criticada en redes sociales pues, además, el Ministerio de Educación ya autorizó el reinicio de las clases presenciales únicamente en aquellas escuelas y zonas que cuenten con la autorización pertinente. Algunos de los cibernautas incluso calificaron su comentario de “inhumano”.

“Estás peor que Trump... Los colegios peruanos ahora son tan seguros para mandar a nuestros hijos como viajar en combi”, “A los niños no pueden exponerlos. Ya hay niños muertos por el covid. ¿Qué afán tiene Ud?″. “Aún no sabemos cómo mejorar en cuanto al virus y quiere que los niños vayan a la escuela? No tiene hijos? No le importa?”, fueron algunos de los comentarios que se leen en el hilo de su post en Twitter.

