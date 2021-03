Sofía Franco protagonizó un escándalo este jueves al pelear con el alcalde de La Molina Álvaro Paz de La Barra. La periodista se encuentra detenida y desde su encierro conversó con Magaly Medina.

“Estoy un poco nerviosa, estoy acá en calidad de detenida. Es una situación que me tiene realmente devastada. Me han separado de mi hijo y esto todavía va a seguir un curso porque mañana me van a llevar a Fiscalía y hay toda una burocracia de trámite que voy a tener que seguir”, dijo en el programa “Magaly TV”.

“Yo llamé a todas las líneas porque estoy sola. En primera instancia queríamos conciliar y a veces para evitar que esto pase a mayores peca. Nada tiene solución, el daño está hecho, psicologicamente estoy muy mal”, agregó.

LO MÁS LEÍDO