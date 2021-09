Un joven de 27 años murió al ser impactado por una bala perdida durante el enfrentamiento entre dos grupos de delincuentes en el distrito de San Martín de Porres. La víctima manejaba su bicicleta cerca de su vivienda.

El homicidio ocurrió minutos después cerca de las 12 de la noche del viernes en el jirón Caucho. De acuerdo a la versión de la familia, Yerhy Maclen Choque Castro (27) manejaba su bicicleta y a pocas cuadras dos grupos de maleantes se enfrentaban a balazos, uno de los cuales le impactó.

“Nadie lo pudo ayudar cuando estaba con vida. Mi hermano se quejaba (...) y nadie pudo llevarlo al hospital. Nadie pudo llevarlo para que no sufra”, agregó la hermana de la víctima a América Noticias.

Hasta el lugar llegaron los peritos expertos en criminalística y la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo. Detectives de la División de Investigación Criminal de San Martín de Porres iniciaron las pesquisas.

Los familiares señalaron que varias viviendas tienen cámaras de seguridad en la zona por lo que piden a los vecinos que apoyen a la Policía brindando los videos.

“Por favor, pido que esto no se quede impune, que hagan seguimiento y justicia. La muerte de mi hermano no puede quedar así. En este barrio prácticamente hay delincuencia y muertes todos los días. Uno no puede salir a la calle sin pensar en que le pueden robar”, agregó la hermana de la víctima.

La Policía realiza las pesquisas para esclarecer el homicidio, pero no descartan una venganza ya que varios vecinos señalan que Choque era “problemático”.