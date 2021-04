Six Flags México abrió nuevamente sus puertas y ya opera desde el 18 de marzo, luego de permanecer meses sin operar por el confinamiento a causa del COVID-19. Este parque de diversiones es el más popular de la Ciudad de México y ha implementado medidas sanitarias para seguridad de las personas.

Los visitantes deberán usar cubrebocas y pasar el control de temperatura en la entrada del parque de diversiones. Además, los baños, áreas comunes y vestidores se desinfectan constantemente para mayor seguridad.

Six Flags México: ¿Cuánto cuestan las entradas?

Los boletos generales para un día en el parque de diversiones cuestan 389 pesos si se compran online. Si la entrada la adquieres por taquilla, esta asciende hasta 599 pesos. Recuerda que hay descuentos para las entradas, pases y membresías de hasta 75% si estas se compran mediante la web.

Six Flags México: ¿Cuánto cuesta el pase anual?

También hay una opción de comprar el pase anual 2021 y este tiene un costo de 499 pesos online, pero en taquilla cuesta 1960 pesos. Esto incluye beneficios como visitas ilimitadas a los parques temáticos Six Flags o Hurricane Harbor Oaxtepec y estacionamiento gratis.

Six Flags México: Membresías y precios

Six Flags México también cuenta con membresías y existen 4 diferentes tipos: gold, platinum, diamond y diamond elite. Los costos van desde los 59 pesos mensuales hasta los 169 pesos al mes, según la que elijas.

La membresía Gold se puede adquirir por 59 pesos mensuales vía online. Esta opción ofrece entrada y estacionamiento Gold Plus, entrada prioritaria, 20% de descuento en productos seleccionados, 25% de descuento en el vaso souvenir, días de agradecimiento para socios de membresías y una credencial especial de socio.

La membresía Platinum tiene un precio de 79 pesos al mes vía online. Entre sus beneficios hay refrescos ilimitados en todas las visitas, 25% de descuento en productos seleccionados, 15% de descuento en comidas y un flash-pass para un juego mecánico participante en una sola ocasión.

La membresía Diamond tiene un costo de 109 pesos mensuales vía online. Esta incluye estacionamiento preferente, flash-pass para un juego mecánico en cada visita, 35% de descuento en productos seleccionados, refrescos ilimitados, acceso al área Diamond del parque acuático y bonificaciones.

La membresía Diamond Elite cuesta 169 pesos mensuales vía online. Entre sus beneficios están los siguientes: estacionamiento preferente prioritario, flash-pass en cada visita en un juego mecánico, 50% de descuento en productos seleccionados, refrescos ilimitados, acceso al área Diamond del parque acuático y bonificaciones.

Horarios y reservaciones para visitar Six Flags México

Una vez que tengas tus entradas a Six Flags México, debes reservar tu visita con al menos un día de anticipación, esto para controlar el aforo y mejorar las condiciones para todos los visitantes al parque de diversiones.

En caso de que quieras modificar la fecha, solo debes tener el número de confirmación y el correo electrónico de la reservación. La reservación se puede cambiar en cualquier momento.

El horario de funcionamiento de Six Flags México es de 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de lunes a domingo. A partir del 12 de abril, el parque funcionará únicamente de jueves a domingo, en un horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., con una variación: en jueves el horario cambia de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.