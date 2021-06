Luego de que Ricardo Gareca se exprese sobre el caso Cueva como un “tema privado” y que “solo está enfocado en el partido”, Silvio Valencia arremetió contra el entrenador de la selección peruana.

“¡Vete del país! ¡Lárgate! ¡Sinvergüenza! ¿A un borracho lo pones a jugar? ¡No pues! ¿Qué pensarán los chicos, no? ¿Qué pensará Lora e Iberico? Dirán: ‘Aquí no pasa nada muchachos’, ‘mañana llego tarde y borracho al entrenamiento’, ‘el técnico no me dirá nada porque no se mete en la vida privada’. Está mal”, señaló exaltadamente el periodista.

“Cuánto quisiera que mañana lo goleen a Perú para ver lo que va a decir. Por favor, primero es la disciplina. Gana el grupo”, finalizó.

Gonzalo Núñez: “Imagina poner que ‘pierda Perú’”.

Silvio Valencia: “¡Pero no me quedo callado como tú! ¡No dices nada!”

Gonzalo Núñez: “Baja el tono, hijito”.

Silvio Valencia: “¿Por qué voy a bajar el tono?”.

Gonzalo Núñez: “Porque yo soy el director”

LO MÁS LEÍDO