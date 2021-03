En el último mes se ha vuelto común escuchar el sobrenombre Porky en alusión a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular. Esa chapa también ya llegó al ambiente deportivo pues Silvio Valencia bautizó a Peter Arévalo como “Porky 3″.

Peter Arévalo fue invitado a Exitosa Deportes para comentar sobre la actualidad de Alianza Lima. Ahí, mientras discutían, Silvio Valencia llamó “Porky 3″ a Peter Arévalo”.

“¿Pero hasta ahora no me has dicho nada de Alianza? ¿Qué tiene Alianza? ¿Para qué está? Este Alianza está para segunda división, no he escuchado que el señor Arévalo ha dicho “Alianza ha preparado para Segunda y lo han metido a participar a Primera” No ha dicho el Porky 3 Arévalo”, señaló Silvio Valencia.

Tras ello, Gonzalo Núñez comentó molesto. “Sabes qué Silvio te puedes ir a la misma ... porque me estás diciendo Porky 2 a mi”, sostuvo.

Luego se armó una candente discusión entre Silvio Valencia y Peter Arévalo. “Tu nivel es tan pobre que no resistes ninguna conversación seria. Vives engañado hermano”, señaló Arévalo. “Número 1 de que hermano, eres una caricatura del periodismo Silvio”, agregó después.