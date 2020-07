Las figuras del entretenimiento mexicano se han visto afectados económicamente por la pandemia. Este es el caso de la diva Silvia Pinal, quien ha perdido el contrato de exclusividad que mantuvo con Televisa por más 22 años.

El hecho se dio a conocer por el hijo de la actriz, Luis Enrique Guzmán, quien reveló al programa “Ventaneando” que luego de tantos años de trabajo, la empresa decidió dejarla sin contrato.

“Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa. Ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los fotos. Ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está el ‘Tigre’ vigilando le hagan ese tipo de groserías”, comentó.

Del mismo modo, Guzmán señaló que la actriz no solo cuenta con el contrato de exclusividad como actriz, sino como productora, papel que desempeñó por varios años en la popular serie “Mujer casos de la vida real”.

“Mi mamá no tiene nada más una vitalicia como actriz, sino también tiene una exclusividad como productora que es la que ahora le quieren remover. No le han quitado la oficina, porque no quieren hacer un escándalo... Incluso un coche que le habían dado, ahora le van a mandar un presupuesto para ver si lo quiere comprar”, agregó.

Sobre el estado de su madre, Guzmán afirmó que la reconocida actriz se encuentra triste por la situación, ya que llama a los altos directivos y ellos responden de manera vaga. “Al final, nadie le resuelve nada”, concluyó.

