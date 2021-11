La congresista de la República, Sigrid Bazán, del partido político Juntos Por el Perú, ‘celebró' sus 100 días de labor parlamentaria y recibió una andanada de críticas en las redes sociales por usuarios que consideran que su trabajo en el Parlamento deja mucho que desear.

“Han transcurrido #100Días desde que iniciamos nuestra labor parlamentaria. Aquí les comparto un resumen de todo lo avanzado durante este periodo”, escribió en su cuenta de Twitter la exconductora de televisión, quien además compartió varios gráficos que resumían su trabajo congresal.

Burlas por doquier

Los internautas no tardaron en reaccionar tras la publicación de Sigrid Bazán y en ‘mancha’ arremetieron contra la congresista de la República. “Yo he seguido tu trabajo, Sigrid. Te felicito. He hecho un resumen de tus aportes al desarrollo del país. Estos son tus logros: (espacio en blanco)”, escribió uno de ellos. “100 días dando vergüenza”, opinó otro. “100 días de gritar como energúmena”, fue otro comentario.

“Esta si es bien caradura. Comodona, ENSÚCIATE los zapatos subiendo y bajando de los microbuses, combis. Vive nuestra realidad y come con un sueldo mínimo o ponte de ambulante o trabaja como todo el Perú lo hace para llevarse un pan del día a día”, disparó otro usuario.

“‘Visitamos, nos reunimos, estuvimos, reafirmamos’, ¡Gran labor! Hasta me he cansado de tan solo imaginar lo riguroso que es tu trabajo”, ironizó otro internauta.

Las críticas también aludieron al apoyo que ha brindado Sigrid Bazán al actuar gobierno de Pedro Castillo. “Nada bueno que mostrar. El país está sin rumbo bajo el chantaje de los extremistas y un gobierno que se dispara a los pies. Usted debe dejar las poses personalistas”, le sugirió una usuaria. “Es muy lamentable que alguien con su formación apoye un gobierno tan desarticulado, anárquico, autoritario y radical como este”, expresó otra internauta.

"Visitamos, nos reunimos, estuvimos, reafirmamos", ¡Gran labor! Hasta me he cansado de tan solo imaginar lo riguroso que es tu trabajo 🤡 — Alex CL (@AlexCLvid) November 4, 2021

Una cosa es trabajar y cumplir tus tributos, otra muy diferente es tu gestión que es pésima , si me dieran para contratar una persona tú de lejos no vas. — Juan Pablo Villanueva (@Juanpablovil3) November 4, 2021

