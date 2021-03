El increíble éxito de la agrupación coreana Red Velvet tiene una explicación: la letra de sus canciones destilan pasión, profundos sentimientos y optimismo. Esa es la razón por la que ha alcanzado la fama mundial, cosechando miles de seguidores incluso en Sudamérica. En Chile y Argentina las muchachitas de esos países han hecho del quinteto coreano su preferido.

Si has escuchado a Red Velvet seguramente te has identificado con el mensaje de sus canciones. ¿Te has imaginado la posibilidad de que esa identificación se deba a que una de esas canciones va acorde con tu personalidad derivada de tu signo zodiacal? Como bien se sabe, de acuerdo a su fecha de nacimiento una persona manifiesta ciertas manifestaciones de su carácter (virtudes y defectos).

En ese sentido, en esta nota hemos preparado una lista de las canciones interpretadas por Red Velvet que mejor se adaptan a tu signo zodiacal. Descubrirás qué con mayúscula sorpresa la melodía que te corresponde de acuerdo a tu fecha de nacimiento.

ARIES - 21 de marzo al 20 de abril

A los Aries definitivamente les cae a pelo la canción Psycho, pues refleja sentimentalismo y pasión. Sin embargo también se identificarán con la letra de esa melodía porque destila fuerza, y motiva a ser valientes y decididas.

TAURO - 21 de abril al 20 de mayo

La canción perfecta para ti es Automatic, pues refleja tu personalidad sosegada, tranquila y atractiva. Escúchala y te darás cuenta al instante de que la letra de esa melodía ha sido pensada para alguien como tú.

GÉMINIS - 21 de mayo al 20 de junio

Las cualidades de tu signo zodiacal calzan perfecto con Peek-A-Boo. Si algo podemos asegurar es que te vas a identificar con esta canción alegre y colorida. Te hará recordar una característica de tu personalidad: tu facilidad para hacer amistades y sentirte segura alrededor de muchas personas.

CÁNCER - 21 de junio al 20 de julio

Los Cáncer son personas impredecibles y en ocasiones difíciles de comprender, pero lo que nadie puede discutir es que están llenas de una envidiable energía. Con eso en mente, la canción perfecta para ti es Umpah Umpah. Escúchala y lo comprobarás.

LEO - 21 de julio al 21 de agosto

A los Leo les encanta todo lo que transmita energía y vitalidad. Con ellos no va canciones suavecitas y melancólicas. Por eso, la melodía ideal es Power up. No hay pierde con ese éxito musical.

VIRGO - 22 de agosto al 22 de setiembre

Observadores, reflexivos y muy frontales, así son los de Virgo. ¿Qué canción de Reb Velvet se ajusta mejor a ese tipo de personalidad? La respuesta es una sola: Rememeber Forever.

LIBRA - 23 de setiembre al 22 de octubre

Equilibrio, eso es lo que siempre buscan los Libra. Bueno, entonces tienen que escuchar el tema Ice Cream Cake, canción que combina a la perfección dulzura y energía. Es imperdible.

ESCORPIO - 23 de octubre al 22 de noviembre

La letra de Kingdom Come te arrancará más de un suspiro y te identificarás inmediatamente con ella. ¿La razón? Los Escorpio son tan apasionados como impulsivos. Ellos van a todo o nada. No se reservan absolutamente nada. Menos en el amor.

SAGITARIO - 23 de noviembre al 20 de diciembre

¿Qué canción le cae mejor a los de signo Sagitario? Solo hay una alternativa válida: Happiness, canción que destila buenas vibras y optimismo. La letra de ese inspirador tema te va a impresionar.

CAPRICORNIO - 21 de diciembre al 19 de enero

Close To Me, así se llama la canción que calza perfecto para los Capricornio, pues muestra el cariño por una persona y la férrea decisión de estar a su lado pese a que los demás no estén de acuerdo. Un tema de aquellos.

ACUARIO - 20 de enero al 18 de febrero

Los de Acuario le tienen que agradecer eternamente a Red Velvet por la canción Milky Way. Ese tema tiene todo lo que le encanta a los acuarianos: encanto, creatividad y ternura.

PISCIS - 19 de febrero al 20 de marzo

La canción perfecta para los Piscis es, sin duda alguna, Sappy. La alegre melodía de este éxito musical de la banda coreana nos invita a dejar de lado las ansiedades que nos provoca el futuro y vivir a plenitud el presente, entregándonos por completo a la aventura de disfrutar de nuestra existencia.