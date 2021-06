Si serás miembro de mesa durante la Segunda Elección Presidencial de este domingo 6 de junio, debes saber que –al igual que en la primera vuelta– deberás cumplir con desempeñar tu cargo para que tu mesa de votación pueda ser instalada y el proceso electoral se desarrolle sin inconvenientes.

Pero, en caso no puedas ejercer tu labor como miembro de mesa, solo hasta mañana sábado 5 de junio podrás presentar tu excusa o justificación. Podrás hacerlo desde la plataforma virtual que ha habilitado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) validando tu identidad con tu DNI

¿QUÉ PASA SI NO ASISTO?

En principio, si no asistes y no ejerces tu deber como miembro de mesa, tendrás una multa electoral que, según la Ley que suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales, y reduce las multas en favor de los ciudadanos omisos al sufragio (Ley N° 28859), asciende a S/220.

De no pagar dicha multa, no podrás inscribirte en cualquier programa social, no podrás obtener un brevete, ni tampoco podrás no podrás inscribir algún acto relacionado con tu estado civil como matrimonio, divorcio o viudez.

También quedarás impedido de realizar actos notariales y de firmar algún tipo de contrato, no podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos y tampoco podrás ser nombrado funcionario público.

Adicionalmente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está facultado para iniciar un proceso de cobranza coactiva que puede terminar con el embargo de tus cuentas bancarias.

¿CÓMO CAPACITARTE SI AÚN NO LO HACES?

Si eres miembro de mesa y todavía no te has podido capacitar. Tal como señalan en la ONPE, la capacitación puede realizarse de manera virtual.

Para ello deberás seguir el curso virtual que ha habilitado el organismo electoral en la plataforma ONPE Educa. Para hacerlo solo deberás ingresar tu número de DNI y dándole click al código Captcha ingresarás al portal, en donde podrás acceder al curso para miembros de mesa.

Después de ver el video instructivo de 13 minutos de duración, en donde te detallan todas las funciones que tienes como miembro de mesa al inicio, durante y al final de la jornada electoral, podrás realizar una evaluación de lo aprendido.

Culminada la evaluación, que consta de cinco preguntas, podrá realizar una encuesta de satisfacción, en donde evaluará el contenido de la capacitación virtual.

¿CUÁNTAS HORAS DURARÁ LA JORNADA?

Debido a que la jornada electoral se realizará entre las siete de la mañana y las siete de la noche, la ONPE ha solicitado que los miembros de mesa – titulares y suplentes– lleguen a sus centros de votación a las 6 de la mañana.

Cumplido el horario de sufragio, es decir, a partir de las 7:00 p.m., podrán empezar con el proceso de escrutinio y después de publicar los resultados en la parte externa del aula o del lugar donde funcionó la mesa de sufragio, de firmar los certificados de miembros de mesa y de entregar el material utilizado durante el proceso al personal de la ONPE, habrán culminado su labor.

¿QUÉ PROTOCOLOS DEBO SEGUIR?

Como parte de sus funciones, los miembros de mesa deben seguir “estrictamente” los protocolos de seguridad y prevención ante el coronavirus establecidos por la ONPE.

En ese sentido, usa doble mascarilla y protector facial, desinfecta con alcohol DNIs, cabinas y lapiceros, y respeta el lugar que te da la ONPE manteniendo una distancia de un metro y medio con los otros miembros de mesa.

Si eres tercer miembro, coloca el holograma en el DNI de los electores, desinfectándolo con alcohol, también verifica que el huellero se mantenga visible en la mesa de sufragio para evitar que los electores lo manipulen.

COMPENSACIÓN ECONÓMICA: ¿CUÁNTO, CUÁNDO Y CÓMO?

Si cumpliste tu labor como miembro de mesa titular, suplente o voluntario, podrás solicitar la compensación económica de S/120 que ha sido establecida por el gobierno para tal fin.

Para hacerlo, deberás registrarte, en las fechas que se comunicarán en el portal de la ONPE. Realizada la inscripción, que al igual que en la primera vuelta se realizará de manera virtual, podrás realizar el cobro de tu participación en la Segunda Elección Presidencial del 6 de junio.

TRAMITA TU DESCANSO POSTERIOR

Además de la compensación económica, quienes hayan sido miembros de mesa también serán compensados con un día descanso laboral. En ese sentido, el lunes 7 de junio ha sido declarado como un día no laborable y no compensable para quienes cumplan con esa labor.

Para ello, al finalizar la jornada electoral, los miembros de mesa deben llenar y firmar los certificados de participación entregados por la ONPE. Este documento servirá para acreditar su participación ante su empleador y podrá mostrarlo de manera física o virtual.